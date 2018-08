Landwirt starb an Krebs Inka Bause trauert um Bauer Lothar

"Mein herzlichstes Beileid an seine Familie und Freunde, denen ich ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit wünsche", sagte Bause weiter. Lothar lernte in der letzten Staffel von "Bauer sucht Frau" nicht die Liebe seines Lebens kennen. Nach zwei Gesprächen mit zwei Kandidatinnen beim obligatorischen Scheunenfest entschied sich der Viehzüchter gegen die Damen und fuhr anschließend alleine auf seinen Hof zurück.