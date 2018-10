"Qualifizierte Schätzung"

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) erklärt diese Diskrepanz auf AZ-Anfrage so: In München gebe es mit 954 eine stolze Zahl an Wahllokalen. Noch in der Wahlnacht alle Ergebnisse vorzulegen, sei nicht machbar. Um dennoch so schnell wie möglich ein vorläufiges Ergebnis präsentieren zu können, habe man bei einigen Stimmbezirken eine qualifizierte Schätzung vornehmen müssen.