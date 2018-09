Landtagswahl in Bayern Welcher Politiker passt zu Ihnen? Machen Sie den Kandidatencheck

Was ist abgeordnetenwatch.de?

Bei abgeordenetenwatch.de handelt es sich um eine überparteiliche und unabhängige Plattform. 2004 zur Wahl der Hamburger Bürgerschaft gegründet, begleitet abgeordnetenwatch.de zum dritten Mal in Folge seit 2008 die Landtagswahl in Bayern. Darüber hinaus können die Abgeordneten im Bundestag und in den Landtagen ebenso öffentlich befragt werden wie die deutschen EU-Abgeordneten. Über die Plattform können politisch interessierte Bürger Direktkandidierende und Abgeordnete befragen. Die Fragen und Antworten werden gespeichert. Des weiteren dokumentiert die Plattform Abstimmungen, Ausschussmitgliedschaften und Nebeneinkünfte von Politikerinnen und Politikern. All das trägt zur Transparenz in der politischen, parlamentarischen Arbeit bei.