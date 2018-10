Wahlbeteiligung ist gestiegen

Auf die Mehrheitsverhältnisse im Landtag hat die leichte Änderung bei den Grünen keinen Einfluss. Von den insgesamt 205 Abgeordneten im Landtag gehören damit 85 Abgeordnete der CSU an (2013: 101). Die Grünen kommen auf 38 (2013: 18), die Freien Wähler auf 27 (2013: 19) und die SPD auf 22 (2013: 42) der zu vergebenden Sitze. Neu in den Landtag einziehen werden die AfD mit 22 und die FDP mit elf Abgeordneten. Damit kommen CSU und Freie Wähler in ihrer angestrebten Koalition auf 112 Stimmen und damit eine sichere Mehrheit.