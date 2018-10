SPD gibt noch einmal alles

Ob's mehr Stimmen am Sonntag bringt? Die SPD hat am Freitag jedenfalls nochmal um jeden Wähler gekämpft. Fast zeitgleich zum Kurz-Auftritt in München redeten in Schweinfurt SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und Parteichefin Andrea Nahles gegen den Sinkflug der Bayern-SPD an. Eine SPD-Wahlparty in Berlin wird es heuer übrigens keine geben. Die würde Tausende Euro kosten, wegen schlechter Wahlergebnisse muss die Partei sparen.