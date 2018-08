Um die Kinderarmut im Freistaat zu mildern, fordern die Genossen eine eigenständige Grundsicherung für Kinder.

Zum Streit um das von der CSU in Aussicht gestellte bayerische Familiengeld, das laut Bundesarbeitsministerium jedoch auf Hartz IV angerechnet werden müsste, und dann nur Besserverdienern zugute käme (AZ berichtete), sagt sie: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) habe die Gesetzeslage schon vor Monaten erklärt. Wenn die CSU Zuwendungen verspreche, ohne mit ihm zu reden, sei das schlichtweg "schlechter Stil".

Dass nun behauptet werde, die SPD gönne Hartz-IV-Empfängern die 250 Euro pro Monat nicht, findet Uli Grötsch "schäbig und scheinheilig".

SPD-Hauptthema 2: Arbeit

Und weil die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert, was wiederum zahlreiche Menschen beunruhige, will sich die SPD auch dieses Problems annehmen. "Die Menschen fragen sich: Gibt’s meinen Job in fünf oder zehn Jahren überhaupt noch?", sagt Kohnen. In einem Recht auf Weiterbildung sieht die SPD-Chefin und -Spitzenkandidatin hier den "Schlüssel, der fit macht".

Außerdem müsse der Freistaat als Arbeitgeber eine Vorbildfunktion einnehmen und sich von befristeten Jobs, etwa bei Lehrern, verabschieden. Zudem möchte Kohnen ein Tariftreue- und Vergabegesetz einführen. Das heißt: Wer vom Land einen Auftrag erhalten will, muss tarifliche, soziale und weitere Vorgaben erfüllen.

Rund zwei Millionen Euro hat Bayerns SPD für den Wahlkampf zur Verfügung. Das ist in etwa so viel wie 2013, als sie mit ihrem damaligen Spitzenkandidaten Christian Ude 20,6 Prozent der Stimmen holte.

Knapp 60 Mal wird sich Natascha Kohnen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "KohnenPlus" bis zum 14. Oktober vor Publikum mit Gästen aus Gesellschaft und Politik unterhalten, darunter die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles, Vize-Kanzler Olaf Scholz, Außenminister Heiko Maas sowie die Ministerpräsidentinnen Manuela Schwesig und Malu Dreyer. Die bayerischen Genossen werden beim Haustürwahlkampf Klinken putzen – auch in den "schwärzesten Bauerndörfern" (Grötsch) –, die Jusos unter dem Motto #freistarten um Kreuzerl werben.

Ob all das die Kehrtwende bringt, weiß derzeit niemand. Trotzdem gehe man mit Spaß und Optimismus in den Endspurt, sagt Uli Grötsch. "Fast zwei Drittel der Menschen wissen noch nicht, wen sie wählen sollen. So offen war eine Landtagswahl in Bayern zu diesem Zeitpunkt noch nie. Es bleibt spannend", sagt Natascha Kohnen, und: "Wir arbeiten wie die Irren."

