Das Thema Wachstum haben die Freien Wähler schon einmal gespielt. 2013 war das, vor der letzten Landtagswahl. „Da haben wir auch schon gemerkt, dass die Stadt überhitzt“, so Piazolo. Fünf Jahre später sei die Situation nun aber noch weitaus schlimmer. „Der Zuzug nach München ist einfach nicht mehr zu verkraften“, sagt er. Als Lösung schlagen die Freien Wähler einen Pakt mit dem Umland vor. Denn Geld sei in München ja vorhanden, nur der Platz eben nicht. Warum sollte die Stadt also nicht einfach die Entwicklungskosten bezahlen, wenn sich eine Gemeinde in der Region dazu bereiterkläre, in größerem Stil zu bauen?