Und Söder warb für eine Verfassungsänderung. Herausforderungen wie der Klimaschutz, der Kampf gegen Extremismus und eine begrenzte Amtszeit für Regierungschefs könnten in Bayern bald dort verankert sein. "Die Bayerische Verfassung ist eine großartige Verfassung und ein wunderbares Dokument. Wir sollten aber überlegen, wie wir sie sensibel weiterentwickeln können", so der Ministerpräsident. "In der kommenden Legislaturperiode möchte ich daher zu einer Verfassungskommission einladen", betonte Söder an die Adresse der anderen Fraktionen im Landtag. Für eine Verfassungsänderung in Bayern braucht es eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten.