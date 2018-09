Landtagswahl 2018 Sieben Antworten: Welches Rezept haben Sie gegen die Pflege-Misere?

Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Grünen:

Weil die Menschen am liebsten in ihrer gewohnten Umgebung alt werden, müssen wir die ambulante Pflege stärken und Unterstützung für die häusliche Pflege leisten. Zur Entlastung von pflegenden Familienangehörigen wollen wir mehr Kurzzeitpflegeplätze sowie Tages- und Nachtpflegeplätze schaffen. Wir wollen die ambulanten Pflegedienste ausbauen und in Quartierskonzepte einbinden, um einen bedarfsgerechten Mix aus bürgerschaftlichem Engagement, Nachbarschaftshilfe und professionellen Dienstleistungen zu schaffen. Im Mittelpunkt steht für uns Grüne immer der Mensch. Auch Seniorinnen und Senioren wollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben und hierfür niederschwellige Angebote. Und für Pflegekräfte gilt: Ihr gesellschaftlich wertvoller Beruf muss aufgewertet und besser bezahlt werden, ihr Arbeitsalltag durch einen höheren Personalschlüssel und verbindliche Dienstpläne erleichtert werden. Als starke Interessenvertretung für die Pflegeberufe halten wir eine Pflegekammer für notwendig.

Günther Görlich, Direktkandidat Bezirkstag der Freien Wähler im Stimmkreis Giesing:

Das Hauptziel in der Pflege – unabhängig davon, ob die Alten- oder Krankenpflege betroffen ist – muss es sein, die Attraktivität dieses Berufsfelds deutlich zu steigern. Nur so können vermehrt Menschen für eine Tätigkeit in der Pflege gewonnen werden, um der zunehmenden Arbeitsverdichtung entgegenzuwirken. Ausschlaggebend ist dabei eine effektive Verbesserung der Rahmenbedingungen, also die nachhaltige und spürbare Erhöhung der Vergütung, die Reduzierung der Arbeitsbelastung und die Steigerung der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Um den tatsächlichen Bedarf konkret bestimmen zu können, ist in der Altenpflege ein verbindliches Verfahren der Personalbemessung dringend erforderlich.Um die Interessen des Berufsstands Pflege wirksam zu vertreten, ist eine Pflegekammer für Bayern unerlässlich. Nur auf diesem Weg bekommt die Pflege eine starke Stimme.

Daniel Föst, Landes-vorsitzender der FDP Bayern:

Um dem Notstand entgegenzuwirken, müssen Pflegeberufe in Deutschland attraktiver werden. Kein System darf den Idealismus seiner Mitarbeiter ausnutzen. Wir Freie Demokraten wollen, dass sich das große persönliche Engagement der Menschen in der Pflege daher auch in der Bezahlung widerspiegelt. Faire Bezahlung und ein angemessener Personalschlüssel sind unserer Meinung nach der richtige Weg, um Pflegeberufe zu stärken. Wir brauchen darüber hinaus eine Flexibilisierung der Fachkräftequote und müssen die Mitarbeiter dringend von Bürokratie befreien. Sinnvoll ist auch eine beschleunigte Anerkennung der Ausbildung von ausländischen Fachkräften. Das dauert heute bis zu neun Monate. Um den Herausforderungen des demografischen Wandels gerecht zu werden, wollen wir zudem Kurzzeit- und stationäre Pflegeplätze ausbauen.

Benjamin Pulz, Direktkandidat Bezirkstag der Linken in Moosach:

Pflegekräfte haben heute praktisch keine Zeit mehr, um in Ruhe die älteren Menschen zu versorgen und deren individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das ist ein unwürdiger Zustand. Pflegeheime sind oft personell unterbesetzt. Alles muss im Minutentakt geschehen, überall wird gespart. Der Freistaat Bayern soll deshalb auf einen höheren Stellenschlüssel in der Altenpflege hinwirken, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dies kommt den Pflegerinnen und Pflegern, wie auch den zu Pflegenden zu Gute. Die Linke kämpft außerdem für einen Pflegemindestlohn von 14,50 Euro. Dieser ist besonders in der Altenpflege wichtig, denn gute Arbeit muss auch gut bezahlt werden. Damit wird der Pflegeberuf wieder attraktiver für junge Menschen und der Fachkräftemangel wird behoben.

Markus Plenk, Direktkandidat der AfD im Stimmkreis Traunstein:

Dasselbe wie in der klinischen Pflege: Der Beruf muss mit festem Tarifsystem besser bezahlt werden. Leiharbeit über Personalleasing und befristete Verträge dürfen nicht die Regel sein. Der Personalschlüssel pro Patient muss eine stressfreie Berufsausübung ermöglichen und den Schweregrad der Pflegefälle berücksichtigen.