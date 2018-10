Andreas Lorenz, Direktkandidat der CSU im Stimmkreis Giesing

Grundsätzlich wäre es gut, wenn München einen Autobahnring hätte und der Verkehr großräumig um München herumgeleitet werden könnte. Nur wurde dieses Projekt in den vergangenen Jahrzehnten leider nie realisiert und in der Zwischenzeit sind dort, wo er ursprünglich vorgesehen war, auch neue Stadtteile mit Wohnungen und Gewerbe entstanden.

Ein Autobahnsüdring müsste daher größtenteils in Tunneln geführt werden, auch um die wichtigen Naherholungsgebiete Forstenrieder Park, Grünwalder und Perlacher Forst zu schützen. Die detaillierten Untersuchungen vor einigen Jahren haben ergeben, dass die prognostizierten Kosten hierfür in keinem sinnvollen Verhältnis zu dem verkehrlichen Nutzen – der geringer wäre als erhofft – standen.

Auch die Beeinträchtigungen für die Natur wären nicht gering, so dass man sich entschied, dieses Projekt nicht weiter zu verfolgen.

Florian Ritter, Direktkandidat der SPD im Stimmkreis Pasing

Der Südring wurde von der Staatsregierung beerdigt. Nach den vorliegenden Studien ist der Nutzen für die Verkehrsführung gering. Wichtig ist daher aber ein deutlich besserer Schutz vor Lärm und Verschmutzung an der Lindauer Autobahn A96 im Stadtbereich.

Linus Springer, Direktkandidat der Freien Wähler im Stimmkreis Hadern

Ein eigener Autobahn-Südring ist auf absehbare Zeit nicht finanzierbar und würde insbesondere ökologisch auch völlig falsche Zeichen setzen. Allein das für den sogenannten "Autobahn-Südring" notwendige Tunnelbauwerk würde mehrere Milliarden kosten und wäre frühestens in den 2030er Jahren fertig.

Darüber hinaus würde es einen erheblichen Landschafts- und Flächenverbrauch bedeuten, der in Bayern ohnehin schon extrem hoch ist. München und die Region sollten lieber in einen strukturellen und sinnvollen Ausbau des ÖPNV mit Querverbindungen investieren, statt weiterhin nur auf den Ausbau der Achse quer durchs Zentrum zu setzen. Dann könnten die Pendlerströme auch besser verteilt werden und weniger Menschen wären täglich auf Ihr Auto angewiesen, weil die S-Bahn regelmäßig nicht zuverlässig funktioniert.

Uli Henkel, Direktkandidat der AfD im Stimmkreis Giesing

Unbedingt, das sensationelle Konzept der Landeshauptstadt, bestehend aus Altstadtring – Mittlerem Ring – Autobahnring, muss endlich vollendet werden. Es wird ein Segen für die Münchner, die Umlandgemeinden und die Umwelt gleichermaßen werden.

Wer beobachtet hat, wie schon der Ring A 99 bei Germering zu einer Entlastung geführt hat, der weiß genau was ich hier meine. Der Schluss des Südringes bedeutet auch eine große Entlastung für den tagtäglichen Dauerstau am Ende der Lindauer Autobahn, die einfach am Mittleren Ring endet und obendrein noch durch die völlig unzureichende Einfädelung in den neuen Luise-Kiesselbach-Tunnel in Südrichtung einfach ein gigantisches Ärgernis darstellt und Millionen von Litern Treibstoff kostet und damit die Umwelt belastet.

Der Südring könnte eingehaust und teils in Tunneln geführt werden. Er wird kosten – und ja, es wird Ärger geben, aber er wird eine messbare Entlastung für alle mit sich bringen.

Eine Frage, sieben Antworten: Einen Überblick über sämtliche Artikel finden Sie hier