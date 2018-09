Landespolitik bleibt das Steckenpferd der CSU

In der Landespolitik hat die CSU weiter einen deutlichen Kompetenzvorsprung. Auf die Frage: "Welche Partei bzw. welche Parteien sind Ihrer Meinung nach am ehesten in der Lage, die wichtigsten in Bayern anstehenden politischen Probleme und Aufgaben zu lösen? (Mehrfachnennungen möglich!)" entschieden sich 45% für die CSU, 19% für die SPD, 15% für die Grünen, 11% für die AfD und 11% für die Freien Wähler. Die FDP kommt hier auf 6%.