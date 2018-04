Junge Frau verletzte Fürsorge- und Erziehungspflicht als Mutter

Daraufhin nahm die Polizei den kleinen Buben in Obhut und passte auf ihn auf. Die Beamten brachten ihn ins Kinderkrankenhaus am Hofberg, wo ihn Ärzte untersuchten. Währenddessen nahm die Polizei die Mutter in Gewahrsam und sie schlief in der Arrestzelle ihren Rausch aus. Als sie am Tag darauf wieder nüchtern war, bereute sie zumindest ihr Verhalten: "Sie sah ein, dass sie einen Fehler gemacht hatte", so berichtet die Polizei.