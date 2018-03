Thema Veranstaltungen

Er aber zum Ziel, die vielen großartigen Veranstaltungen, die es in der Stadt gebe, noch mehr zu bewerben. "Wir brauchen als erstes einen vernünftigen Veranstaltungskalender, denn vieles geht momentan leider unter."Geplant sei beispielsweise, das Stadtspektakel auf die Neustadt auszudehnen sowie die Weihnachtszeit in Landshut fest zu positionieren. "Viele haben Angst vor der Konkurrenz direkt vor der Nase. Aber das ist der völlig falsche Ansatz."Die Frage, ob tiefgreifende Veränderungen bei den bestehenden Strukturen in der Stadtverwaltung überhaupt möglich seien, sei nicht unberechtigt, räumte Alexander Putz ein. "Das häufig in der Kritik stehende Amt für Marketing und Tourismus hatte in der Vergangenheit auch sehr gute Ideen, die dann nicht umgesetzt wurden – weil das Budget nicht vorhanden war. Das passt dann natürlich nicht zusammen."

Thema Wohnen

In der anschließenden Fragerunde nahm das Thema bezahlbarer Wohnraum breiten Raum ein. Putz wies darauf hin, dass von Seiten der Stadt derzeit viel auf den Weg gebracht werde, etwa in der Altdorfer Straße, am Tannenweg oder in der Breslauer Straße. In Bezug auf letztere zeige sich, dass eine von der SPD immer wieder ins Gespräch gebrachte städtische Wohnungsbaugesellschaft nicht der richtige Weg sei. Putz: "Das Projekt Breslauer Straße hat ein Volumen von 18 Millionen Euro. Wir können mit Zuschüssen von sechs Millionen Euro rechnen, für eine Wohnungsbaugesellschaft gebe es nur zwei Millionen Euro. Das wäre natürlich völlig unsinnig."Mit einem Bekenntnis von Putz zur verstärkten Zusammenarbeit der Kliniken von Stadt und Landshut sowie dem Versprechen, sich weiter intensiv für eine bessere Infrastruktur bezüglich Landshut Straßen einzusetzen, endete die Veranstaltung.