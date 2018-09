Seit über zehn Jahren verbringt der Kater dort ein paar Stunden am Tag. Angeblich ist Mikesch eines von drei Kätzchen, dass vor 13 Jahren ausgesetzt wurde. Seine Geschwister seien gestorben, Mikesch also allein. Der Kater aber wusste es geschickt anzustellen, suchte sich ein Heim am Bahnhof, dann in den Heimgärten hinter den Gleisen. Erst 2010 verschlägt es ihn in sein richtiges Zuhause – daheim bei Herrn Rieder.