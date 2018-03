Das Problem ist bereits bekannt. Seit 1969 sitzt das Kinderkrankenhaus St. Marien an der Grillparzerstraße, und seit 1996 bereitet die Parksituation in der engen und vielbefahrenen Straße Probleme. Immer wieder wurden Maßnahmen ergriffen, damit sich die Situation endlich verbessert. Zuletzt ging sogar ein neues Parkhaus in Betrieb. Doch es scheint, als würde dieses kaum benutzt. Auf der Straße bleiben Leute einfach im Halteverbot stehen. Auf einer Bürgerversammlung für den Stadtteil Berg bestätigten das vor Kurzem viele Anwohner. Und ärgern sich weiter. Täglich. Die AZ hat sich vor Ort umgesehen und einfach mal nachgefragt. Wo hakt es denn am meisten? "Wir wissen nicht, woher die ganzen Autos kommen und warum die Leute hier nicht in das Parkhaus fahren. Sie wären ja näher am Krankenhaus dran und müssten nicht so weit laufen", sagt etwa Anwohnerin Anja Lederer."Doch die parken einfach ohne Rücksicht auf Verluste, sogar Hofeinfahrten werden schnell mal zugeparkt", schildert die 33-Jährige den Verkehrs-Wahnsinn, den sie Tag für Tag in ihrer Straße erlebt. "Die meisten bleiben mit ihrem Auto im Halteverbot stehen. Spricht man sie darauf an, dann rührt sie das gar nicht. Die antworten nur lapidar, dass ihnen das egal ist und sie hoffen, dass sie keinen Strafzettel kassieren", sagt die Anwohnerin Beate Holzträger (79) der AZ.