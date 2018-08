Landshut Sanitäter auf der Dult: Sie helfen, wenn andere feiern

Es sind die schönen Situationen auf der Dult, die ihr in Erinnerung bleiben. Wenn sich zum Beispiel Menschen im Nachgang bedanken - einen Kuchen vorbeibringen. Doch das schönste Feedback ist für die 25-Jährige, wenn sie von einem gesundheitlich kritischen Patienten im Nachhinein erfährt, wie es ihm geht oder ob er eine lebensbedrohliche Situation überstanden hat. "Das baut einen auf. Deshalb macht man das Ganze."

Bei solchen Einsätzen schwingt trotzdem immer der Gedanke mit, dass sie als ehrenamtlicher Sanitäter, solange bis Rettungsdienst und Notarzt kommen, die alleinige Verantwortung tragen. Dann gelte es nur noch zu funktionieren, sagt die 25-Jährige.

Doch die Sanitäter haben auch mit weniger brenzligen Situationen zu tun. So zum Beispiel mit einem kleinen Jungen auf der Frühjahrsdult, der sich den Fuß beim Autoscooter eingeklemmt hat. "Vieles sieht am Anfang wild aus und dann hilft doch einfach nur ein Teddy", so Gorris.

Die Samtagnachtschicht verläuft für die beiden Sanitäter und ihre Kollegen vergleichsweise ruhig. An die 20 Einsätze hat das BRK am Ende zu verbuchen, die allesamt noch ein positives Ende fanden.

Bei der Frage nach ungewöhnlichen Einsätzen auf der Dult, müssen die ehrenamtlichen Rettungssanitäter gar nicht weit zurücküberlegen. Erst am Vortag sind zwei Männer in die Isar gefallen, wohl als sie gerade ins Wasser pinkeln wollten.

Zwei Männer bieseln in die Isar - und fallen hinein

Zum Stichwort "pinkeln" fällt auch dem Anwalt eine kleine Anekdote von der Dult ein: Vor ein paar Jahren wurden zu einer gewissen Uhrzeit die Toiletten, die im gleichen Gebäude wie die BRK-Sanitäts-Station ist, zugesperrt. Zwei junge Männer hatte das so stark geärgert, dass sie dem Sanitäter vor lauter Trotz regelrecht vor die Füße pinkelten. Was die Herren nicht bedacht hatten: Auch die Polizei ist an der Dultwache untergebracht. Und so bescherte ihnen diese Aktion ein Bußgeld über 70 Euro.

Heute kann der Anwalt über diesen Zwischenfall nur noch lachen. Auch halten sich solche Vorfälle eher in Grenzen. "Dass Einsatzkräfte angegriffen werden, habe ich hier zum Glück noch nie mitbekommen." Das Durchkommen zu den Patienten im vollen und lauten Bierzelt stelle eine viel größere Herausforderung für die Helfer dar.

Dort arbeiten und helfen, wo andere Party machen. Das ist nicht immer ganz einfach, doch für Tamara Gorris und Stefan Haas ist es mehr als eine ehrenamtliche Tätigkeit. "Es haben sich bei uns inzwischen viele Freundschaften entwickelt", sagen sie: "Und gemeinsam Helfen macht mehr Spaß, als sich gemeinsam im Bierzelt zu betrinken."