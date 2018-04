Mit Huber soll die verlorengegangene Gemütlichkeit in das Lokal wieder einziehen. Der "Freischütz", das steht fest, wird deshalb wieder als Brauereigaststätte geführt – also als klassisches Bräustüberl – und ist das neue Aushängeschild des Landshuter Brauhauses. Brauerei-Vorstand Alexander Saponjic, der derzeit an der Umstrukturierung der in Schieflage geratenen Brauerei arbeitet, sieht im "Freischütz" einen wichtigen Baustein, das Brauunternehmen wieder zurück zu alter Stärke zu führen. "Da gehört es für uns dazu, ein Objekt wie den ‚Freischütz’ selbst zu betreiben", sagt er.