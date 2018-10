Das war ein ziemlich trister Bunker – bis vor kurzem die Künstler eingefallen sind. Man sieht es schon von weitem. An der Hauswand stemmt sich ein Paar in die Höhe, das gleich nebenan von einem mächtigen Kopf ins Visier genommen wird. Und es gibt ja auch viel zu sehen. "50 Künstler können sich auf 5.000 Quadratmetern ausbreiten", sagt Stefanie Utz vom Museum of Contemporary Art (Muca) an der Hotterstraße, das hinter diesem "Kunstlabor" steht.