Landsberg - Mit einem Samuraischwert hat ein Mann in der Wohnung von Bekannten in Landsberg am Lech zwei Menschen verletzt. Der 29-jährige Tatverdächtige sei am frühen Freitagmorgen mit der Waffe auf eine 26-jährige Frau und einen gleichaltrigen Mann losgegangen, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Erwachsener sowie ein Kind in der Wohnung blieben unverletzt. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.