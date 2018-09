Wie die Polizei mitteilt, wollte der Radfahrer auf dem leicht abschüssigen Feldweg gegen 14 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Außenried in der Gemeinde Langdorf die Gleise überqueren. Der Mann starb noch am Unfallort, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte.