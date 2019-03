Wie ein Sprecher der Polizeistation in Haag mitteilte, war ein Fahrer mit seinem Audi Q3 gegen 19 Uhr in nordöstlicher Richtung in Richtung Gars am Inn unterwegs gewesen, als ihm nach ersten Erkenntnissen der Fahrer eines Fiat Ducato von Huttenstätt kommend die Vorfahrt nahm. Er wollte offensichtlich in der Kreuzung nach links abbiegen und übersah das ihm entgegenkommende Auto.