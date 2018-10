Gegen 13 Uhr war ein etwa 70-Jähriger mit seiner etwa gleichaltrigen Mitfahrerin in seinem Audi von Taufkirchen in Richtung Kraiburg unterwegs, als er einen Kilometer nach der Ortsausfahrt Taufkirchen in einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen eines vor ihm fahrenden Chevrolet und eines davor fahrenden Sattelschleppers ansetzte.