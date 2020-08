Oberbergkirchen - Im Landkreis Mühldorf am Inn sind in der Nacht zum Samstag zwei Teenager auf einem Motorrad schwer verunglückt. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden von Oberbergkirchen nach Irl unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 16-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein 125er Krad.