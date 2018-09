Der Mann fuhr am frühen Freitagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache bei Stadelhofen (Landkreis Bamberg) mit dem Sattelzug gegen die Mittelschutzplanke und krachte anschließend in die Böschung rechts der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. An dieser schrammte der Lastwagen entlang, bevor der Brummi die Fahrbahn wieder querte, die Außenschutzplanke niederwalzte und mit dem Führerhaus gegen die Felswand direkt daneben krachte.