Als ihm das eine Prüfung bestätigt und er trotzdem keine rechtliche Handhabe hat, verklagt er den Freistaat Bayern auf Schadenersatz. Denn die Wohnung, in die er im Juli 2016 gezogen ist, liegt im Geltungsbereich der Mietpreisbremse – ein Bundesgesetz, das die Landesregierungen per Verordnung umsetzen können. Allerdings ist die bayerische Mieterschutzverordnung nicht ausreichend begründet gewesen – im Dezember erklärte das Landgericht sie deshalb für von Anfang an unwirksam.