Landgericht Landshut: 42-Jähriger muss in den Knast Auto-Sex war Vergewaltigung

So habe sie etwa berichtet, dass der Angeklagte sich nach der Vergewaltigung bei ihr entschuldigt habe, womit sie quasi für ihn gesprochen habe. Ein Motiv für eine Falschaussage sei nicht zu erkennen gewesen. Aufgrund ihrer kulturellen Herkunft hätte eine junge Frau wie Amar Y. mehr davon gehabt, den Missbrauch zu verschweigen, so Reiter. "In ihrem Kulturkreis läuft ein Mädchen, das vergewaltigt wurde, Gefahr, von der Familie verstoßen zu werden."







Den einzigen, gegen die Angaben der Syrerin sprechenden Zeugen bezeichnete Reiter als "keine sehr glaubwürdige Person". Hapreth S. ist der Schwager des Angeklagten und war zur Tatzeit mit Amar Y. liiert. Der Polizei gegenüber bestätigte der Inder die Angaben der jungen Frau. Vor Gericht revidierte er seine polizeiliche Aussage indes völlig und versuchte die Komplott-Theorie seines Schwagers zu unterstützen, wonach die Pakistani ihn ins Gefängnis gebracht hätten, weil sie seinen Pizza-Service übernehmen wollen würden.







Bei einem Strafrahmen von zwei bis 15 Jahren liegt die Strafe für Balwinder S. mit dreieinhalb Jahren im unteren Bereich - "eine moderate Strafe", wie Reiter sagte. Ein Geständnis habe man ja nicht schuldmindernd berücksichtigen können. Was die Strafzumessung betrifft, so hatte die Kammer positiv berücksichtigt, dass Balwinder S. nicht vorbestraft ist und die angewandte Gewalt "nicht sehr massiv" war.