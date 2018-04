Ersten Ermittlungen der Polizei am Donnerstag zufolge sollten zwei Männer während des Brandes in unmittelbarer Nähe zum Feuer gestanden haben. Einer von ihnen soll einen brennenden Gegenstand, angeblich einen Bengalo, in der Hand gehalten haben, zudem sollen sie weitere Gegenstände in die Flammen geworfen haben. Zeugen vor Ort machten diese Angaben. Laut Polizei konnte dieser anfängliche Verdacht mittlerweile jedoch verworfen werden. "Die Ermittlungen ergaben keine konkretisierbaren Hinweise auf einen solchen Tathergang", so die Polizei.