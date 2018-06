Lage in Berlin verschärft sich Immer neue Shisha-Bars - Politiker wollen härtere Gesetze

Dass die Wasserpfeife in Deutschland beliebter ist denn je, ist am Umsatz mit Pfeifentabak ablesbar. Er legte in den vergangenen Jahren laut Statistischem Bundesamt deutlich zu. "Araber, Türken, Deutsche - alle rauchen Shisha", sagt Barbesitzer Abou-Amche. Viele vertrieben sich so die Zeit. "Hier in der Gegend gibt es ja nur wenige Bars und Clubs, dann sitzen die Menschen eben hier."