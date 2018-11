Lästiges Jucken war gestern An der Wurzel gepackt! Fünf Tipps für eine gesunde Kopfhaut

Schritt 4: Bürsten-Massage

Kämmen allein war gestern! Mittlerweile gibt es innovative Haarbürsten mit speziellen Borsten, die die Kopfhaut während des Kämmens massieren und so deren Durchblutung anregen. Gleichzeitig entfernen die Borsten abgestorbene Hautteile von der Kopfhaut, so dass mehr Sauerstoff an die Kopfhaut gelangt.

Schritt 5: Gesunde Ernährung

Haare sind anspruchsvoll und wollen auch von innen mit den richtigen Nährstoffen versorgt werden. Der ideale Ernährungsplan für gesundes, glänzendes Haar beinhaltet viel Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Daher sollten vor allem grünes Blattgemüse und Proteine auf dem Speiseplan stehen. Auch Vitamin A ist essentiell für einen gesunden Haarwuchs. Es ist unter anderem in Milchprodukten, Karotten, Aprikosen, Paprika und Fischöl enthalten.

Haare nicht zu oft waschen

Wir neigen dazu, unsere Haare viel zu oft zu waschen und zerstören so das natürliche Gleichgewicht der Kopfhaut. Dadurch verliert diese an Feuchtigkeit, trocknet aus und fängt an zu jucken. Wer sein Wasch-Ritual halbiert, wird auf Dauer mit doppeltem Glanz und Geschmeidigkeit belohnt!