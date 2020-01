Cheyenne Ochsenknecht auf Instagram: Kommentarfunktion abgeschaltet

Nun scheint sie aber endgültig genug zu haben von all der Negativität: Auf Instagram will sie die Kommentarfunktion unter jedem neuen Foto komplett sperren, wie sie in ihrer Instagram-Story vom 25. Januar eröffnet. "Too much bad energy" begründet sie ihre Entscheidung.