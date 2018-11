An diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL live) muss sich Löw wieder mit Russland beschäftigen. Trauma-Bewältigung für den 58-Jährigen. In Leipzig trifft der entthronte Weltmeister in einem Testspiel auf den WM-Gastgeber. Für Löw ist es allerdings ein Spiel, in dem das "Ergebnis nicht so relevant" ist. Wichtiger sind ihm "die Erkenntnisse", die er daraus gewinnen will. "Das Allerwichtigste ist für mich die EM-Qualifikation im nächsten Jahr", stellte Löw klar. Gedanken zurück sind verboten für den Bundestrainer.