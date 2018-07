Kylie Jenner ist Top-Influencerin Instagram-Rekord für Selena Gomez - aber an ihr kommt sie nicht vorbei

Am 22. Juli feierte Selena Gomez (26, "Revival") Geburtstag. Das brachte ihr nicht nur jede Menge Glückwünsche ein, sondern auch einen neuen Rekord. Am Montagabend hatte die Sängerin eine Reihe von Fotos von ihrer Geburtstagsparty auf einer Jacht auf Instagram geteilt. Der Post - der mit einer Nahaufnahme einer lächelnden Gomez in einem rosafarbenen, schulterfreien Kleid losging - schlug Beyoncés (36) Bestmarke: Niemals zuvor hat ein User schneller eine Million Likes für ein Instagram-Foto erhalten. Gomez schaffte dieses Kunststück innerhalb von 13 Minuten, berichtet "toofab.com".