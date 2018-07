Kuss-Foto im Pool Justin Bieber postet intimes Bild mit Hailey Baldwin

Justin Bieber (24, "Sorry") ist schwer verliebt. Der Teenie-Schwarm hat mit Hailey Baldwin (21) offenbar seine Traumfrau gefunden und lässt die ganze Welt über Instagram an seinem Glück teilhaben. Der frisch verlobte Sänger postete auf seinem Account ein Bild, das das Paar innig küssend in einem Pool zeigt. Sie sitzt auf seinem Schoß, er legt ihr zärtlich die Hände in den Nacken. Einen Bildkommentar trägt das Foto nicht, angesichts der eindeutigen Szene ist das jedoch wohl auch gar nicht nötig.