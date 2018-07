Kurzweilig aber intensiv Dating-Trend "Freckling": Liebe mit Verfallsdatum

In der Kürze liegt die Würze

Die Chancen die Familie oder Freunde eines "Frecklers" oder einer "Frecklerin" kennenzulernen gehen praktisch gen null. Trotzdem kommt man in Zeiten von Tinder und Co. nicht so schlecht weg. Denn auf Romantik und eine schöne Zeit muss nicht verzichtet werden - es geht alles nur ein wenig schneller.