Kurzes Statement via Facebook Thomas Anders erklärt seinen Ausrutscher beim "Schlagerbooom"

In einer Live-Sendung kann schon mal etwas schiefgehen. Das hat am gestrigen Samstagabend Sänger Thomas Anders (55, "Ewig mit Dir") am eigenen Leib erfahren. Während seines Auftritts mit Gastgeber Florian Silbereisen (37) beim diesjährigen "Schlagerbooom 2018 - Alles funkelt! Alles glitzert!" rutschte Anders auf der Bühne aus. Via Facebook ließ er seine Fans wissen, was genau passiert sei.