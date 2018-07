Kurzer Zwischenstopp Rita Ora: Heißes Outfit für Las Vegas

Rita Ora (27, "Anywhere") hat am Freitag einen Zwischenstopp in Las Vegas eingelegt. Die Sängerin ist gerade auf Tour und beehrte das Flamingo Hotel mit einer Performance. Sie trug dazu einen durchsichtigen Body und eine sportliche, weiße Hose von I.AM.GIA. Die war - passend zum Juwelen-Muster, das das Oberteil verzierte - mit einer silbernen Kette versehen.