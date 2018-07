Kurz vor seinem 87. Geburtstag Filmstar und Schwulen-Ikone Tab Hunter ist gestorben

In seiner Autobiografie "Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star", die 2005 veröffentlicht wurde, outete sich der gebürtige New Yorker dann selbst. Er erzählte auch davon, wie die US-Filmstudios seine Homosexualität mit Hilfe von angedichteten Affären verschleiern wollten. Die gleichnamige Doku aus dem Jahr 2015 machte ihn endgültig zur Ikone der Schwulenbewegung.