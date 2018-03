Kurz vor der Hochzeit Drogen-Skandal um Prinz Harrys altes Regiment

Ein Drogen-Skandal erschüttert gerade die britischen Inseln - und mittendrin das alte Regiment von Prinz Harry (33). Vier Soldaten der "Household Cavalry", zu der auch Harrys ehemaliges Regiment "The Blues and Royals" zählt, wurden in einem Pub beim Kokain schnupfen erwischt. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Sun". Nun wurde ein Drogentest für die insgesamt 300 Soldaten angeordnet. Besonders brisant: Der Verband sollte eigentlich auch die bevorstehende Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle (36) am 19. Mai beschützen.