Kurz vor der Entzugsklinik Ben Affleck und Jennifer Garner: Scheidung war fast vollzogen

Nun muss die Scheidung erneut pausieren, da sich Affleck momentan ganz auf seine Genesung konzentrieren muss. Dass Garner und ihr Ex-Mann trotz Scheidung noch zueinanderstehen und sich gemeinsam um die Kinder kümmern, haben sie in jüngster Zeit öfter bewiesen. Das Osterwochenende verbrachten sie als Familie in Hawaii und im letzten Monat wurden sie bei einem Familien-Ausflug in New York gesehen. Garner war es auch, die ihren Ex-Mann nach seinen neuesten Alkoholeskapaden abholte und in die Entzugsklinik brachte.