Kurz nach dem Urteil Brustschmerzen: Harvey Weinstein liegt im Krankenhaus

Eigentlich ordnete der Richter eine sofortige Unterbringung im Gefängnis an, doch dazu kam es nicht. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, wurde Harvey Weinstein (67) nach der gestrigen Urteilsverkündung in New York wegen akuter Brustschmerzen in ein Krankenhaus gebracht. Wie einer seiner Sprecher wenig später bestätigte, sei er wegen Bluthochdrucks und starken Herzklopfens mit einer Ambulanz in das Bellevue Hospital Center in Manhattan eingeliefert worden.