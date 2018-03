Kurvig und selbstbewusst Khloé Kardashian: Oben-ohne-Shooting für neue Kollektion

Auf dieser und auf weiteren sexy Aufnahmen setzt die werdende Mutter vor allem ihre Jeans in Szene, um die sich in der Kollektion für schwangere Frauen alles dreht. In einer Nachricht an ihre Fans erklärt Kardashian, dass es sich bei "Good Mama" um ihre bisher persönlichste Mode handelt. Als sie schwanger wurde und feststellte, dass es keine Jeans speziell für werdende Mütter gibt, habe sie gehandelt. Dass sie während ihrer Schwangerschaft "nicht eine süße Jeans tragen konnte", habe sie tief in ihrer Seele verletzt.