Kurs in der Schweiz Die Uniform sitzt: Joey Heindle macht Ausbildung zum Feuerwehrmann

Dabei stehen die verschiedensten Lerneinheiten auf dem Programmpunkt, unter anderem Löschen, Atemschutz oder technische Hilfeleistung. Der Sänger nennt auch den Grund, weshalb er die Ausbildung absolvieren möchte: "Es gibt nichts schöneres als Menschen helfen zu können, finde ich. Egal, in welcher Situation sie stecken." Seine Follower sind begeistert von Heindles Entschluss und wünschen ihm viel Glück bei seinem neuen Job. "So sehen wahre Helden aus", schreibt "DSDS"-Kollege Prinz Damien (29) in den Kommentaren. "Sensationell", schließt sich TV-Star Julian F. M. Stoeckel (33) an.