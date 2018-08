Kurioses Geschenk Janet Jackson bekam Samen-Spende von Fan geschenkt

Auch wenn es ihr schwergefallen sein dürfte: Angenommen hat sie das Angebot natürlich nicht. Stattdessen ist ihr Ex-Mann Wissam Al Mana (43) der Vater ihres Sohnes geworden, den sie am 3. Januar 2017 zur Welt brachte. Für die Schwester von Michael Jackson (1958 - 2009) das größte Glück auf Erden: "Mein Baby in meinen Armen zu halten, ihn zu hören oder in seine lachenden Augen zu schauen und seine Reaktion auf meine Zärtlichkeiten zu sehen, ist das größte Glück."