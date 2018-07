Der Autofahrer war auf der Straße unterwegs, als auf der Gegenspur ein 32 Jahre alter Traktorfahrer sein Gefährt wegen Arbeiten am Straßenrand abbremste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei öffnete sich eine Luke des Gülle-Anhängers und bis zu 300 Liter der stinkenden Biomasse ergossen sich über die Fahrbahn und in den Innenraum des Autos. Der Pkw war nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit. Eine professionelle Reinigung des Auto sei erforderlich.