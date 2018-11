Dauraufhin startete der Räuber einen Fluchtversuch. Das Beste was ihm in seiner Panik offenbar einfiel: ein beherzter Sprung in die Isar. Er schwamm auf die andere Seite und entstieg dem Fluss auf Höhe der Auenstraße. Weil eine Anwohnerin die Aktion mitbekam und die Polizei alarmierte, konnte der tropfnasse Mann wenig später aufgegriffen werden. Jetzt habe man die ungewöhnliche Situation, "dass wir einen durchnässten Täter im Polizeigewahrsam haben, uns allerdings die Geschädigte fehlt", so ein Polizeisprecher.