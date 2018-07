Kurioser Einsatz bei Rosenheim Hoher Sachschaden: Feuerwehr muss Feuerwehr löschen

Siegharting - Ein Feuerwehrauto ist am Donnerstag in Siegharting im Landkreis Rosenheim in Brand geraten – und hat auch das örtliche Feuerwehrhaus in Flammen gesetzt. Umliegende Feuerwehren rückten an; sie hätten den Brand sehr schnell löschen können, teilte die Polizei in Rosenheim mit. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 300.000 Euro.