"Die Kunstwirte sind eine wunderbare und interessante Vereinigung. Es hat wirklich Spaß gemacht", so Alexandra Gräfin von Arnim (Kunstareal), die mit Ihrem Mann Joachim Graf von Arnim nach Murnau kam. Auch Moritz Freiherr von Crailsheim und Isabelle Winter zeigten sich begeistert! "Ein wirklich toller Rahmen mit wirklich sympathischen Künstlern. Eine geniale Idee! Es ist ja wie ein Kurzurlaub in dieser wunderbaren Atmosphäre", so der Freiherr.