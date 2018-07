Kulturprojekte der Stadt Letztes Amtsjahr von Küppers: Wo steht München?

Die Klangkultur der Münchner Philharmoniker hat unter Gergievs fahrigem Stil allerdings nicht gelitten, insgesamt wirkt das Orchester stabil. Seine Repräsentanten beteuern, Gergiev habe viele tolle Ideen für die Zeit, in der die Philharmoniker in Thalkirchen spielen müssen, man könne aber im Moment leider nichts verraten. Schaun mer mal.

Open Air

Jedes Jahr veranstaltet die Bayerische Staatsoper ein Gratis-Konzert am Marstall- oder Max-Joseph-Platz. Dazu gibt es die Live-Übertragung einer Aufführung unter dem Motto "Oper für alle" als Volksfest. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das sich vom gesamtbayrischen Steuerzahler einen eigenen Konzertsaal im Werksviertel schenken lässt, verlangt bei "Klassik am Odeonsplatz" dagegen Eintritt, die städtischen Münchner Philharmoniker ebenfalls. Warum geht das nicht gratis wie in Nürnberg?

Biennale

Unter Küppers übernahmen die Klangbastler Daniel Ott und Manos Tsangaris die Musiktheater-Biennale. Die wurde von Hans Werner Henze einmal als städtisches Renommier-Festival begründet. Ott und Tsangaris bevorzugen Klangkunst und performative Formen des Musiktheaters. Leider nicht die guten, sondern eher die provinziellen. Die Grenze zwischen der Biennale und "Spielart" ist fließend, nur sind dort die Produktionen besser. Besucht wird dieses Festival seit jeher von einer Handvoll Unentwegter. Die werden nicht mehr, und die internationale Strahlkraft des Festivals hat nachgelassen. Wenn Ott und Tsangaris nicht mit der dritten Ausgabe die Kehrtwende schaffen, sind sie reif für eine Auswechslung.

Münchner Stadtmuseum

Am Jakobsplatz gab es mal großartige Ausstellungen: "Nationalrausch" zum Oktoberfest, "Die Zwanziger Jahre in München", "Die Isar – ein Lebenslauf". Und zwar trotz verwinkelter, schwieriger Räume. Lange ist’s her. Damals hatte das Münchner Stadtmuseum noch viel mehr Geld dafür. 2020 beginnt der teure Umbau. Für Bauen ist immer Geld da. Das Stadtmuseum bräuchte vor allem aber einen Etat für Ausstellungen, um seine reichen Bestände angemessen zu präsentieren.

Großbauten

Der Neubau des Volkstheaters schreitet voran, die Generalsanierung des Gasteig befindet sich auf einem guten Weg, die Planungen für die InterimsPhilharmonie und die anderen Provisorien in Sendling sind ebenfalls im Zeitplan. Irritierend wirkten allerdings die drei ersten Preise für drei sehr unterschiedliche Projekte beim am Freitag vor Pfingsten abgeschlossenen Architekturwettbewerb für den neuen Gasteig. Angeblich seien alle drei Projekte gleich gut und dennoch gleich nachbesserungsbedürftig gewesen. Das schmeckt nach Beschwichtigungs-Rhetorik.

Hoch X

Ohne Geld kommt auch die sogenannte "Freie Szene" der Darstellenden Künste nicht aus. Hier hat Küppers in seiner Amtszeit die städtischen Zuwendungen deutlich erhöht – die Stimmung aber bleibt gedämpft. Logischerweise werden nicht alle eingereichten Projekte gefördert – und es gibt auch keinen "Bestandsschutz" für die wilden Kerle, die in den 70er Jahren schon München Kulturwelt aufzumischen glaubten.

Im HochX, dem Hauptspielort der Freien Szene, laufen die für förderungswürdig befundenen Projekte meist nur zwei Abende. Und das ist das Problem: Viel zu selten gelingt es den Künstlern der Freien Szene jenseits der Entenbachstraßen Publikum zu finden, so gibt es Projekte fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Auch beim unter Küppers gegründeten Festival "Rodeo" schmoren die Münchner Freien im eigenen Saft. Dass es keine spielende, performende oder tanzende Gruppe aus dieser Stadt mit überregionaler Strahlkraft gibt, ist zwar nicht die Schuld des Kulturreferats. Aber womöglich ein Problem der Strukturen. Vielleicht wäre es besser, mal in die Niederlande zu schauen, wo so etwas funktioniert. Aber Veränderungen der Theaterförderung führen regelmäßig zu großem Geschrei, das man im Rathaus scheut.

Visionen

Dass der alljährlich in wechselnden städtischen Kultureinrichtungen ausgetragene Empfang heute in der Muffathalle stattfindet, hat natürlich einen guten Grund. Das Muffatwerk feiert 25. Geburtstag. Die damals kommunal höchst ungewöhnliche Konstruktion mit privater Trägerschaft und öffentlicher Unterstützung ist ein durchschlagendes Erfolgsmodell, in keiner anderen Kultureinrichtung haben so viele verschiedenen Münchner Szenen ihre Heimat gefunden.

Das Muffatwerk brummt. Aber es wird höchste Zeit, dass man mal wieder ähnlich revolutionäre Ideen auf den Weg bringt.