Frankfurt/Main - Der Frankfurter Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann ist tot. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung starb der 92-Jährige am Freitagabend auf dem Weg in eine Klinik. Die Frankfurter Polizei bestätigte den Tod am Samstag. Ein Bekannter habe ihn zu einem Behandlungstermin in ein Krankenhaus gebracht, berichtete das Blatt.