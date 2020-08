Kultserie aus den Achtzigern "Wer ist hier der Boss?" kommt zurück

Damit bleibt die Serie in ihrer Tradition: "Wer ist hier der Boss?" erzählte in den Achtzigern in 196 Folgen von dem ehemaligen Baseballspieler Tony Micelli, der einen Job als Haushälter bei der Geschäftsfrau Angela Bower annimmt, und seiner Tochter. Die Show stellte Geschlechterrollen und Stereotypen in Frage und erhielt unter anderem zehn Emmy-Nominierungen.